En panne de résul­tats ces derniers mois, Andrey Rublev avait décidé de frapper un grand coup, en incor­po­rant Marat Safin dans son staff, lors du Masters 1000 de Monte‐Carlo. S’il est encore trop tôt pour faire des conclu­sions sur cette colla­bo­ra­tion, elle a intrigué les observateurs.

Interrogé à ce sujet, Karen Khachanov, a préféré botter en touche avec beau­coup de sarcasme.

« Honnêtement, l’es­sen­tiel est qu’Andrey et Marat croient en ce duo, ce n’est donc pas à moi de faire des commen­taires ou de dire quoi que ce soit. Ici, tout dépend plus d’un spécia­liste, je suppose, et c’est un peu comme moi, par exemple. J’ai commencé à travailler avec un nouveau prépa­ra­teur physique et la semaine suivante, tout le monde me demande : « Comment c’est ? ». J’aime ça, peut‐être que le résultat viendra immé­dia­te­ment, peut‐être qu’il viendra après un certain temps. Personne ne le sait, peut‐être qu’Andrey va gagner Roland Garros main­te­nant. Je pense donc qu’il est inutile de dire quoi que ce soit. L’essentiel, c’est qu’il était à l’aise, qu’il aimait ça, qu’il sentait que ça l’ai­dait et qu’il allait dans la bonne direc­tion. Ensuite, il y a les résul­tats, ils semblent être impor­tants, mais parfois ils sont secon­daires dans une certaine mesure et ne sont pas un indi­ca­teur », a commenté le vain­queur de Paris‐Bercy 2018, dans des propos relayés par Championat.