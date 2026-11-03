Karen Khachanov connaît bien Carlos Alcaraz pour l’avoir affronté à sept reprises en carrière, dont la dernière fois il y a quelques jours au premier tour de l’ATP 500 de Vienne.

Toujours battu par le prodige espa­gnol, le Russe s’est récem­ment exprimé au sujet de ses qualités athlé­tiques exceptionnelles.

« Je trouve qu’il est extrê­me­ment athlé­tique. C’est incroyable la façon dont il couvre le terrain, dont il glisse et se jette sur la balle. Il est extrê­me­ment explosif. Le risque de commettre une faute est assez élevé, car quand on tente davan­tage de coups, on court parfois plus le risque de se tromper. Il sait rester dans l’échange, il sait vous mettre sous pres­sion et vous forcer à commettre une faute. »