Karen Khachanov connaît bien Carlos Alcaraz pour l’avoir affronté à sept reprises en carrière, dont la dernière fois il y a quelques jours au premier tour de l’ATP 500 de Vienne.
Toujours battu par le prodige espagnol, le Russe s’est récemment exprimé au sujet de ses qualités athlétiques exceptionnelles.
« Je trouve qu’il est extrêmement athlétique. C’est incroyable la façon dont il couvre le terrain, dont il glisse et se jette sur la balle. Il est extrêmement explosif. Le risque de commettre une faute est assez élevé, car quand on tente davantage de coups, on court parfois plus le risque de se tromper. Il sait rester dans l’échange, il sait vous mettre sous pression et vous forcer à commettre une faute. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.