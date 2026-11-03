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Karen Khachanov sur la plus grande force de Carlos Alcaraz : « C’est incroyable la façon dont il arrive à faire cela »

Par
Thomas S
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Karen Khachanov connaît bien Carlos Alcaraz pour l’avoir affronté à sept reprises en carrière, dont la dernière fois il y a quelques jours au premier tour de l’ATP 500 de Vienne.

Toujours battu par le prodige espa­gnol, le Russe s’est récem­ment exprimé au sujet de ses qualités athlé­tiques exceptionnelles. 

« Je trouve qu’il est extrê­me­ment athlé­tique. C’est incroyable la façon dont il couvre le terrain, dont il glisse et se jette sur la balle. Il est extrê­me­ment explosif. Le risque de commettre une faute est assez élevé, car quand on tente davan­tage de coups, on court parfois plus le risque de se tromper. Il sait rester dans l’échange, il sait vous mettre sous pres­sion et vous forcer à commettre une faute. »

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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