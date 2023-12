Karine Molinari était l’in­vitée du podcast toujours très réussi de nos amis de Tennis Legend. Elle a évoqué sa longue carrière en tant qu’agent avec quelques anec­dotes croustillantes.

Elle revient notam­ment sur un vrai moment doulou­reux pour elle : la rupture de son contrat avec David Goffin.

« La fin avec David a été sombre. J’ai arrêté en même temps que son coach Thomas Johansson. On a pas pu trop se parler. C’était un peu tendu dans son entou­rage proche. J’avais encore dû dire des trucs, j’au­rais mieux fait de fermer ma gueule, je n’en sais rien. C’est l’his­toire de ma vie, mais bon, c’est comme ça, au moins les gens savent ce que je pense. Mais je n’ai pas de regrets car si j’avais été à sa place, j’au­rais aimé que l’on me dise les choses. En fait David, j’ai vache­ment de tendresse pour lui, donc la fin c’était surtout une tris­tesse de ne pas le voir performer au niveau qui est le sien, je trouve qu’il a une fin de carrière un peu sombre, un peu triste et ce que je pense, c’est que cela aurait pu être diffé­rent, s’il avait fait des choix diffé­rents. Je pense qu’il aurait dû travailler avec un prépa­ra­teur mental. »