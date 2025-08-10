Entre le passage du tournoi au format 12 jours qui ne plaît pas aux joueurs et l’ab­sence des plus grosses têtes d’af­fiches du circuit que sont Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, le Masters 1000 de Toronto a eu de quoi se faire du soucis pour les années à venir.

Invité dans le podcast Nothing Major, le direc­teur du tournoi, Karl Hale, s’est penché sur le sujet des absences de Sinner et Alcaraz. Il a expliqué qu’il ferait tout le néces­saire pour qu’ils soient bien présents à Montréal l’année prochaine, mais n’a pas manqué de souli­gner le fait qu’il fallait que les deux joueurs fassent eux aussi un petit effort.

« Concernant le retrait de certains joueurs de haut niveau, ce n’est clai­re­ment pas ce que nous souhai­tons. Draper et Djokovic sont égale­ment forfaits pour Cincy cette saison. Ces joueurs étaient donc blessés. Je pense que Alcaraz et Sinner doivent se pencher sur notre circuit, le circuit ATP, et s’en­gager dans ces tour­nois majeurs. Nous sommes donc en pour­par­lers avec eux pour garantir leur parti­ci­pa­tion à notre événe­ment. Oui, je leur ai dit, vous savez, parce que nous étions en pour­par­lers lors­qu’ils se sont retirés, et nous avons discuté avec eux pendant plusieurs jours, par rapport au chan­ge­ment de calen­drier. Et puis j’ai dit, OK, vous savez, nous sommes là en 2026, vous serez à Montréal et vous vous assu­rerez que cela se produise. Et je suis très, très confiant sur le fait qu’ils seront à Montréal l’année prochaine. »