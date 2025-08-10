Entre le passage du tournoi au format 12 jours qui ne plaît pas aux joueurs et l’absence des plus grosses têtes d’affiches du circuit que sont Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, le Masters 1000 de Toronto a eu de quoi se faire du soucis pour les années à venir.
Invité dans le podcast Nothing Major, le directeur du tournoi, Karl Hale, s’est penché sur le sujet des absences de Sinner et Alcaraz. Il a expliqué qu’il ferait tout le nécessaire pour qu’ils soient bien présents à Montréal l’année prochaine, mais n’a pas manqué de souligner le fait qu’il fallait que les deux joueurs fassent eux aussi un petit effort.
« Concernant le retrait de certains joueurs de haut niveau, ce n’est clairement pas ce que nous souhaitons. Draper et Djokovic sont également forfaits pour Cincy cette saison. Ces joueurs étaient donc blessés. Je pense que Alcaraz et Sinner doivent se pencher sur notre circuit, le circuit ATP, et s’engager dans ces tournois majeurs. Nous sommes donc en pourparlers avec eux pour garantir leur participation à notre événement. Oui, je leur ai dit, vous savez, parce que nous étions en pourparlers lorsqu’ils se sont retirés, et nous avons discuté avec eux pendant plusieurs jours, par rapport au changement de calendrier. Et puis j’ai dit, OK, vous savez, nous sommes là en 2026, vous serez à Montréal et vous vous assurerez que cela se produise. Et je suis très, très confiant sur le fait qu’ils seront à Montréal l’année prochaine. »
