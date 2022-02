Daria Kasatkina n’a vrai­ment pas sa langue dans sa poche dans la dernière inter­view qu’elle a accordée à Eurosport Russia. Après avoir critiqué le compor­te­ment de Novak Djokovic et reconnu qu’elle avait pleuré devant sa télé lors du sacre de Rafael Nadal, son idole, à l’Open d’Australie, l’ac­tuelle 21e joueuse mondiale a cette fois‐ci évoqué Roger Federer.

Et selon elle, le Suisse, en plus d’être au même niveau que Rafa en terme de gran­deur, est devant Novak Djokovic. le numéro 1 mondial devrait certai­ne­ment apprécier…

« J’ai une situa­tion tran­quille avec Federer depuis un certain temps. J’en suis arrivé à la conclu­sion que Nadal et Federer sont les deux GOAT (meilleurs joueurs de tous les temps, ndlr). Roger a un talent incroyable. De plus, il n’a prati­que­ment pas joué ces derniers temps, il est donc plus facile de l’ap­pré­cier. Federer ne m’a pas dérangé après mes 16 ans (sur sa riva­lité avec Nadal, ndlr). Avec Novak, c’est une autre histoire. C’est une personne diffé­rente aussi. Lorsque Rafa l’af­fronte, les émotions sont fortes, surtout lorsque Rafa n’a rien pu faire contre lui, même sur terre battue. C’était triste de voir à quel point c’était sans espoir. Cependant, qui aurait pu croire que le 21e Grand Chelem vien­drait en Australie, le seul Grand Chelem qu’il n’a remporté qu’une fois. C’est symbo­lique et amusant, car il a gagné le Chelem où Djokovic était le favori. »