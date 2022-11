Absent des courts à cause d’une grave bles­sure à la hanche depuis main­te­nant plus d’un an et une défaite au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells face à Daniel Evans, Kei Nishikori, qui a une fois de plus repoussé son retour, s’est exprimé dans le cadre d’une campagne publi­ci­taire pour son sponsor, Uniqlo, sur cette période très diffi­cile pour lui.

« J’ai été très déprimé ces derniers mois, j’ai même pensé à prendre ma retraite. De juillet à septembre, j’étais en réédu­ca­tion à la maison. Il y a trois mois pendant lesquels je ne peux pas jouer au tennis, je ne peux même pas tenir une raquette. Mentalement, c’est très compliqué. En voyant Roger (Federer prendre sa retraite à 41 ans, ndlr), j’ai fina­le­ment pensé que je pouvais conti­nuer à jouer au tennis au‐delà de 30 ans. Bien sûr, j’ai été sur le point de prendre ma retraite. »