L’ancien fina­liste de l’US Open, Kei Nishikori, est de retour après plus de 18 mois d’absence. Après avoir raté la saison 2022 à cause d’une bles­sure à la hanche suivis d’une grosse entorse à la cheville au moment où il devait faire son retour début 2023, Nishikori est enfin de retour sur le circuit. Le Japonais entend bien rattraper le temps perdu, il compte bien conti­nuer de jouer encore quelques années.

Nishikori a confié à ATP Tour, la prin­ci­pale source de sa moti­va­tion : se mesurer aux nouveaux visages du circuit qui se sont hissés dans le Top 10 et plus parti­cu­liè­re­ment à l’un d’entre eux :

« Une chose que j’es­père : avoir la chance de jouer contre ces grands et jeunes joueurs comme Alcaraz à un moment donné. Je ne pense pas que nous ayons vu quel­qu’un comme lui aupa­ra­vant. Il ressemble à Rafa mais il a plus de vitesse. Bonne défense, coup droit incroyable et il a aussi un bon revers. L’affronter fait partie de ma moti­va­tion pour essayer de jouer encore quelques années. »