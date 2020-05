Lors d’une prise de parole sur les réseaux sociaux, le Japonais Keï Nishikori a expliqué qu’il avait vraiment profité de ce confinement pour visionner beaucoup de ses duels. Il a accompli ce travail pour s’améliorer tactiquement. Et ce sont les matches face à Novak Djokovic qui lui ont apporté visiblement le plus d’informations : « J’ai revu et réévalué mes matchs d’un point de vue différent. Par exemple, j’ai constaté que Novak Djokovic est un joueur qui dicte le jeu, qu’il impose son rythme tout en faisant rarement des erreurs. Il faut donc avoir une tactique bien précise et je pense avoir trouvé des clés pour dorénavant parvenir à le mettre en danger. »

En terme de duels, pour l’instant, le Japonais est quand même mené 16 à 2, il était donc temps qu’il se pose quelques questions.