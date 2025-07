Vainqueur de l’Open d’Australie en 1972 à l’âge de 37 ans, Ken Rosewall reste à ce jour le plus vieux vain­queur de l’histoire en Grand Chelem dans l’ère Open. Lors du dernier épisode du podcast « The Sit‐Down », l’Australien, aujourd’hui âgé de 90 ans, a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic s’empare de son record.

« Ça ne me déran­ge­rait pas qu’il prenne ce record, mais Novak mérite son record, ce qu’il a accompli. Il a remporté plus de tour­nois du Grand Chelem que quiconque, alors un de plus ne ferait pas de mal. J’ai continué à jouer au tennis et c’est ce qui m’a permis de rester perfor­mant et de me sentir bien. Le niveau n’était pas aussi élevé qu’il aurait pu l’être, car beau­coup de joueurs euro­péens n’ai­maient pas trop jouer sur gazon en Australie et ne faisaient jamais l’ef­fort de s’en­traîner sur cette surface »