Lors d’une inter­view auprès d’un média hollan­dais, Holger Rune a confirmé que c’était main­te­nant Kenneth Carlsen qui est son coach principal.

Appellé pour épauler dans un premier temps Boris Becker après l’arrêt soudain de Severin Luthi, Kenneth a donc gagné du galon en quelques semaines puisque l’on rappelle que Boris Becker a aussi jeter l’éponge. Malgré tout, Kenneth n’est pas un choix par défaut comme l’a expliqué avec fermeté Holger Rune.

« Kenneth et moi nous connais­sons très bien depuis long­temps. C’est formi­dable de l’avoir à mes côtés, je peux confirmer qu’il fera partie de mon équipe de façon perma­nente. Il est prévu qu’il continue avec moi à l’avenir, à 100 %. C’est un excellent entraî­neur et je me sens très à l’aise sur le court avec lui »