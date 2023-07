Alors qu’il avait mis un terme à sa carrière en mai 2022, Kevin Anderson, 37 ans et double fina­liste en Grand Chelem (battu par Rafael Nadal à l’US Open 2017 et par Novak Djokovic à Wimbledon en 2018) va faire son grand retour. Invité par le tournoi de Newport (17 au 23 juillet), où il a remporté son 7e et dernier titre en 2021, le Sud‐Africain a expliqué sa déci­sion à l’ATP.

« Lorsque j’ai pris ma retraite, je ne savais pas si j’al­lais rejouer ou non. La majeure partie de l’année dernière, je n’en avais pas l’in­ten­tion. Mais il y a quelques mois, j’ai recom­mencé à frapper et j’ai vrai­ment apprécié d’être sur le terrain. Je me sentais beau­coup mieux et ce que je faisais avec la balle était m’a vrai­ment excité et m’a donné envie de me lancer à nouveau des défis. Je ne savais pas si j’au­rais cette oppor­tu­nité, mais heureu­se­ment Newport m’en a donné une, alors j’ai voulu aller sur le terrain et jouer à nouveau ».