Aujourd’hui « patron » du conseil des joueurs, Kevin Anderson reste un personnage discret presque introverti. Pourtant, il pourrait un peu bomber le torse car il présente un palmarès abouti avec notamment deux finales dans le tournois du Grand Chelem (US Open 2017, Wimbledon 2018), 6 titres, et une place de 5ème mondial en juillet 2018.

Dernièrement, il a participé à un podcast canadien où il s’est un peu « lâché ».

On apprend notamment que s’il n’a jamais renoncé à faire des efforts malgré des graves blessures c’est aussi grâce à l’attitude de Rafael Nadal qui a toujours été un exemple : « Rafael Nadal est quelqu’un qui m’a motivé à continuer à travailler dur. Il avait un succès incroyable à 16/17 ans et je suis devenu professionnel quelques années plus tard. C’était un moment incroyable de ma carrière parce que je passais de spectateur à concurrent sur le court. C’est un joueur et une personne remarquable, et pas seulement pour ma génération, cela va au-delà. Sans lui et ce qu’il m’inspirait, ma carrière n’aurait pas eu la même tournure »