Interrogé par nos confrères de Championnat, Karen a défendu l’idée que le GOAT avait tout à fait ses chances pour remporter son 24ème titre d’autant que ses performances en Grand Chelem ont toujours été au rendez‐vous. Cela devient encore plus d’actualité puisque Carlos a du déclarer forfait pour Roland Garros. Il est certain que Nole a pris cela en compte.
« C’est inutile d’en discuter. Pourquoi serait‐ce du fantasme ? Il a joué la finale de l’Open d’Australie. Ou encore, l’an dernier, il a disputé les quatre demi‐finales de Grand Chelem et n’a perdu que contre Sinner et Alcaraz. Donc, pour lui, il s’avère que ces deux‐là sont ses principaux rivaux actuellement. En réalité, si l’on regarde les statistiques, tout est possible, bien sûr. Tout le monde compte sur lui, et je pense toujours que les jeunes joueurs, discrètement, sans forcément y être obligés, devraient le battre. Mais il leur dit le contraire »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 09:45