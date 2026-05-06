Interrogé par nos confrères de Championnat, Karen a défendu l’idée que le GOAT avait tout à fait ses chances pour remporter son 24ème titre d’au­tant que ses perfor­mances en Grand Chelem ont toujours été au rendez‐vous. Cela devient encore plus d’ac­tua­lité puisque Carlos a du déclarer forfait pour Roland Garros. Il est certain que Nole a pris cela en compte.

« C’est inutile d’en discuter. Pourquoi serait‐ce du fantasme ? Il a joué la finale de l’Open d’Australie. Ou encore, l’an dernier, il a disputé les quatre demi‐finales de Grand Chelem et n’a perdu que contre Sinner et Alcaraz. Donc, pour lui, il s’avère que ces deux‐là sont ses prin­ci­paux rivaux actuel­le­ment. En réalité, si l’on regarde les statis­tiques, tout est possible, bien sûr. Tout le monde compte sur lui, et je pense toujours que les jeunes joueurs, discrè­te­ment, sans forcé­ment y être obligés, devraient le battre. Mais il leur dit le contraire »