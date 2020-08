Karen Khachanov atteignait la huitième place au classement ATP il y a deux ans. Il a titillé les plus grands joueurs du circuit et a notamment eu la chance d’affronter le Big 3, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, sans grand succès à chaque fois.

Contre le Suisse, il a perdu son seul duel. Il s’est aussi incliné sur ses sept matchs contre l’Espagnol, et totalise une victoire pour trois défaites face au serbe. Pour Sport klub, il a évoqué les forces de chacun : « Roger peut servir de façon incroyable en trouvant à chaque fois des zones difficiles pour le retourner, il est toujours sur la ligne et met une pression constante. Sa transition vers l’attaque en coup droit est vraiment exceptionnelle. De son côté, Rafa est toujours présent, il n’abandonne jamais, qu’il joue bien ou mal, quel que soit le résultat, il n’abdique jamais. Il cherche toujours le bon coup un peu comme aux échecs. Enfin, Novak est unique mais dans un style très différent de Roger et Rafa. Quand il sent vraiment la balle, il vous détruit en profondeur »