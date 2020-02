Dans des propos relayés par tennishead.com, Karen Khachanov (17e) s’exprime sur la nouvelle génération et sa capacité à prendre le relai du Big 3 qui a presque remporté 56 titres du Grand Chelem depuis 2003. « Pour moi, la question est savoir quand les jeunes joueurs vont pousser nos légendes en dehors du top. Je ne peux pas vous dire quand cela va se produire, commente le Russe de 23 ans. J’aimerais être le premier des jeunes à remporter un Grand Chelem. Tout le monde parmi la jeune génération joue à un niveau élevé et j’ai beaucoup de respect pour eux tous. Nous avons tous un niveau assez similaire et c’est difficile de dire qui sera le premier à y arriver. Cela pourrait être n’importe qui et il est difficile de parier sur quelqu’un en particulier.«

Le Moscovite, demi-finaliste à l’ATP Cup avec une seule défaite et battu au troisième tour à Melbourne par Nick Kyrgios au terme d’un match très disputé, voit six joueurs dont lui pour dominer le tennis dans les années à venir : « Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Denis Shapovalov et moi, nous pourrions tous les six dominer le tennis à l’avenir. Pourtant, je ne peux pas dire qui sera numéro un, deux ou trois. »