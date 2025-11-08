Après avoir fait une brève incursion dans le top 10 suite à sa finale au Masters 1000 de Toronto, Karen Khachanov n’a pas réussi à confirmer en fin de saison, mais le Russe garde toujours de grandes ambitions. Il vient d’ailleurs d’annoncer la fin de sa collaboration avec José Clavet, qui était son entraîneur depuis 6 ans.
« Après près de six ans de collaboration, notre partenariat professionnel prend fin. Quelle aventure extraordinaire ! Je suis profondément reconnaissant à Pepo d’avoir fait partie de mon équipe et pour tout ce que nous avons accompli ensemble. C’est l’une des personnes les plus positives et bienveillantes que je connaisse. Plus qu’un excellent entraîneur, il est devenu un véritable ami, un membre de ma famille. Nous continuerons sans aucun doute à nous soutenir mutuellement. Muchas gracias, pour tout : pour m’avoir poussé à me dépasser chaque jour, pour ton dévouement et pour avoir cru en moi. »
Cap sur la saison 2026 à partir de maintenant, avec un renouveau en ligne de mire !
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 11:15