Après avoir fait une brève incur­sion dans le top 10 suite à sa finale au Masters 1000 de Toronto, Karen Khachanov n’a pas réussi à confirmer en fin de saison, mais le Russe garde toujours de grandes ambi­tions. Il vient d’ailleurs d’an­noncer la fin de sa colla­bo­ra­tion avec José Clavet, qui était son entraî­neur depuis 6 ans.

« Après près de six ans de colla­bo­ra­tion, notre parte­na­riat profes­sionnel prend fin. Quelle aven­ture extra­or­di­naire ! Je suis profon­dé­ment recon­nais­sant à Pepo d’avoir fait partie de mon équipe et pour tout ce que nous avons accompli ensemble. C’est l’une des personnes les plus posi­tives et bien­veillantes que je connaisse. Plus qu’un excellent entraî­neur, il est devenu un véri­table ami, un membre de ma famille. Nous conti­nue­rons sans aucun doute à nous soutenir mutuel­le­ment. Muchas gracias, pour tout : pour m’avoir poussé à me dépasser chaque jour, pour ton dévoue­ment et pour avoir cru en moi. »

Cap sur la saison 2026 à partir de main­te­nant, avec un renou­veau en ligne de mire !