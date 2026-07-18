Karen Khachanov fait partie des valeurs sûres du circuit depuis de nombreuses années. Ancien membre du Top 10, le Russe a notam­ment remporté le plus grand titre de sa carrière au Rolex Paris Masters en 2018, en domi­nant Novak Djokovic en finale.

Interrogé lors d’une vidéo réalisée par First & Red, Khachanov s’est confié sur son atta­che­ment à Paris, et plus parti­cu­liè­re­ment à Roland‐Garros. Le Russe est revenu avec nostalgie sur son enfance, marquée par la domi­na­tion sans partage de Rafael Nadal sur la terre battue parisienne.

« J’ai toujours aimé jouer en France et, à Roland‐Garros, je béné­ficie d’un excellent soutien du public. Quand j’étais enfant, je regar­dais Nadal battre tout le monde. Puis j’ai commencé à jouer sur le circuit… et Nadal conti­nuait de battre tout le monde ! » a déclaré Karen Khachanov.