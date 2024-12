Les affaires de dopage de Jannik Sinner et Iga Swiatek conti­nuent de faire beau­coup parler dans le monde du tennis. Dans des propos relayés par le média russe Championnat, le 19e mondial, Karen Khachanov, a évoqué la pres­sion liée aux contrôles anti­do­pages tout au long de la saison.

« Nous voyons main­te­nant qu’il y a de plus en plus de cas. Je me souviens d’une ou deux années où j’ai été testé un maximum de fois. Environ 40 fois par saison. Cela m’aga­çait beau­coup, ils faisaient des contrôles presque toutes les semaines. Ils pouvaient même contrôler plusieurs fois lors d’un même tournoi. Mais je m’y suis habitué. Cela fait désor­mais partie de la profession »