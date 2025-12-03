Alors que le débat autour du calendrier divise le circuit entre ceux qui estiment qu’il devrait être raccourci et ceux qui pensent qu’il est très bien ainsi, Karen Khachanov, interviewé par nos confrères de Championat, risque de mettre tout le monde d’accord.
Pour le Russe, la donne est simple : c’est aux joueurs eux‐mêmes d’adapter leur programmation en fonction de leur fatigue.
« La récupération est primordiale, non seulement entre les matchs, mais aussi entre les tournois. Vous vous connaissez déjà. Par exemple, si vous jouez bien dans un, deux ou trois tournois, vous retrouvez parfois la forme, mais la fatigue se fait aussi sentir. Il faut donc être à l’écoute de soi et adapter son programme. Je pense que c’est essentiel ; des joueurs comme Novak Djokovic, Rafael Nadal et d’autres en ont souvent parlé. Ils y accordent une attention croissante depuis leurs 28 ans. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à ajouter, et nous verrons où cela nous mènera. »
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 14:08