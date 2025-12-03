Alors que le débat autour du calen­drier divise le circuit entre ceux qui estiment qu’il devrait être raccourci et ceux qui pensent qu’il est très bien ainsi, Karen Khachanov, inter­viewé par nos confrères de Championat, risque de mettre tout le monde d’accord.

Pour le Russe, la donne est simple : c’est aux joueurs eux‐mêmes d’adapter leur program­ma­tion en fonc­tion de leur fatigue.

« La récu­pé­ra­tion est primor­diale, non seule­ment entre les matchs, mais aussi entre les tour­nois. Vous vous connaissez déjà. Par exemple, si vous jouez bien dans un, deux ou trois tour­nois, vous retrouvez parfois la forme, mais la fatigue se fait aussi sentir. Il faut donc être à l’écoute de soi et adapter son programme. Je pense que c’est essen­tiel ; des joueurs comme Novak Djokovic, Rafael Nadal et d’autres en ont souvent parlé. Ils y accordent une atten­tion crois­sante depuis leurs 28 ans. Il y a beau­coup à apprendre, beau­coup à ajouter, et nous verrons où cela nous mènera. »