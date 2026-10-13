Les témoignages commencent à se succéder pour célébrer le double accomplissement d’Alexander Zverev, bientôt numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière et également assuré de terminer l’année à cette position.
Récemment, c’est le Russe Karen Khachanov qui a tenu à féliciter son collègue lors d’une interview accordée au média russe, Bolshe. Et selon lui, c’est totalement mérité.
Karen Khachanov heaps praise on the new year‐end world No.1 Alexander Zverev 🙌They’ve been playing tennis together since they were kids 🫶 https://t.co/ybwPK0n2Px— TNT Sports (@tntsports) October 13, 2026
« C’est tout à fait mérité, que dire de plus ? Je pense que c’est mérité. Il a remporté deux tournois du Grand Chelem, a disputé une finale dans un troisième, c’est donc sa meilleure saison. Il a toujours figuré dans le Top 3, dans le Top 5, même si l’on ne se limite pas au Top 10. Cette saison, il a franchi une nouvelle étape. On a commencé ensemble quand on était gamins. Je me souviens, quand on avait 19, 20 ou 21 ans, on était en Australie et on essayait de rivaliser avec Rafa, Novak et Roger, cette génération‐là. Je le félicite. Je suis heureux pour lui, tout simplement. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 19:19