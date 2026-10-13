Les témoi­gnages commencent à se succéder pour célé­brer le double accom­plis­se­ment d’Alexander Zverev, bientôt numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière et égale­ment assuré de terminer l’année à cette position.

Récemment, c’est le Russe Karen Khachanov qui a tenu à féli­citer son collègue lors d’une inter­view accordée au média russe, Bolshe. Et selon lui, c’est tota­le­ment mérité.

Karen Khachanov heaps praise on the new year‐end world No.1 Alexander Zverev 🙌They’ve been playing tennis toge­ther since they were kids 🫶 https://t.co/ybwPK0n2Px — TNT Sports (@tntsports) October 13, 2026

« C’est tout à fait mérité, que dire de plus ? Je pense que c’est mérité. Il a remporté deux tour­nois du Grand Chelem, a disputé une finale dans un troi­sième, c’est donc sa meilleure saison. Il a toujours figuré dans le Top 3, dans le Top 5, même si l’on ne se limite pas au Top 10. Cette saison, il a franchi une nouvelle étape. On a commencé ensemble quand on était gamins. Je me souviens, quand on avait 19, 20 ou 21 ans, on était en Australie et on essayait de riva­liser avec Rafa, Novak et Roger, cette génération‐là. Je le féli­cite. Je suis heureux pour lui, tout simplement. »