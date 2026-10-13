Accueil ATP

Khachanov sur Zverev, bientôt numéro 1 mondial : « Je me souviens, quand on avait 19 ou 20 ans et qu’on essayait de riva­liser avec Federer, Nadal et Djokovic. Je suis heureux pour lui, tout simplement »

Par
Thomas S
-
5178

Les témoi­gnages commencent à se succéder pour célé­brer le double accom­plis­se­ment d’Alexander Zverev, bientôt numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière et égale­ment assuré de terminer l’année à cette position. 

Récemment, c’est le Russe Karen Khachanov qui a tenu à féli­citer son collègue lors d’une inter­view accordée au média russe, Bolshe. Et selon lui, c’est tota­le­ment mérité. 

« C’est tout à fait mérité, que dire de plus ? Je pense que c’est mérité. Il a remporté deux tour­nois du Grand Chelem, a disputé une finale dans un troi­sième, c’est donc sa meilleure saison. Il a toujours figuré dans le Top 3, dans le Top 5, même si l’on ne se limite pas au Top 10. Cette saison, il a franchi une nouvelle étape. On a commencé ensemble quand on était gamins. Je me souviens, quand on avait 19, 20 ou 21 ans, on était en Australie et on essayait de riva­liser avec Rafa, Novak et Roger, cette génération‐là. Je le féli­cite. Je suis heureux pour lui, tout simplement. »

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥