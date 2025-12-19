Kiko Navarro s’est beaucoup exprimé sur la rupture entre Ferrero et Carlitos.
Selon lui, Samu Lopez a tout à fait les moyens et les compétences pour « remplacer » Juan Carlos.
Mieux, il affirme qu’il ne faut surtout pas s’inquiéter au sujet de l’avenir du joueur espagnol.
« Les gens s’inquiètent de ce changement et de Ferrero, mais croyez‐moi, la carrière d’Alcaraz restera brillante quel que soit son entraîneur, que ce soit Samuel ou un autre. Carlitos est un joueur exceptionnel et il s’intègre rapidement à ses nouveaux entraîneurs ; soyez donc assurés que les succès se poursuivront »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 08:20