Kiko Navarro, ancien coach d’Alcaraz : « Croyez‐moi, la carrière d’Alcaraz restera brillante quel que soit son entraîneur »

Par Jean Muller

Kiko Navarro s’est beau­coup exprimé sur la rupture entre Ferrero et Carlitos. 

Selon lui, Samu Lopez a tout à fait les moyens et les compé­tences pour « remplacer » Juan Carlos. 

Mieux, il affirme qu’il ne faut surtout pas s’in­quiéter au sujet de l’avenir du joueur espa­gnol.

« Les gens s’in­quiètent de ce chan­ge­ment et de Ferrero, mais croyez‐moi, la carrière d’Alcaraz restera brillante quel que soit son entraî­neur, que ce soit Samuel ou un autre. Carlitos est un joueur excep­tionnel et il s’in­tègre rapi­de­ment à ses nouveaux entraî­neurs ; soyez donc assurés que les succès se poursuivront »

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 08:20

