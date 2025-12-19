Lors d’une interview accordée à RNE Deportes, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Kiko Navarro, ancien entraîneur de l’actuel numéro 1 mondial, s’est exprimé sur le choix du clan Alcaraz de confirmer Samuel Lopez en coach principal après le départ de Juan Carlos Ferrero.
« Je sais que le père d’Alcaraz, qui tient les rênes, admire beaucoup Samuel Lopez et sait que c’est un professionnel. Je trouve un peu dommage qu’il semble falloir être très connu, comme Ferrero, Moya, Djokovic ou Nadal, pour être l’entraîneur de Carlitos. Je ne pense pas que ce soit le cas. Au final, l’important est que Carlos respecte son entraîneur. En fait, Samu López a plus d’expérience en tant qu’entraîneur que Ferrero, ce qui est normal puisqu’il a travaillé avec Almagro, Carreno Busta et qu’il connaît le circuit. C’est une personne très humble et un grand professionnel, et je le vois, tout comme son père, comme l’entraîneur principal d’Alcaraz. »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 17:26