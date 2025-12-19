Lors d’une inter­view accordée à RNE Deportes, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Kiko Navarro, ancien entraî­neur de l’ac­tuel numéro 1 mondial, s’est exprimé sur le choix du clan Alcaraz de confirmer Samuel Lopez en coach prin­cipal après le départ de Juan Carlos Ferrero.

« Je sais que le père d’Alcaraz, qui tient les rênes, admire beau­coup Samuel Lopez et sait que c’est un profes­sionnel. Je trouve un peu dommage qu’il semble falloir être très connu, comme Ferrero, Moya, Djokovic ou Nadal, pour être l’en­traî­neur de Carlitos. Je ne pense pas que ce soit le cas. Au final, l’im­por­tant est que Carlos respecte son entraî­neur. En fait, Samu López a plus d’ex­pé­rience en tant qu’en­traî­neur que Ferrero, ce qui est normal puis­qu’il a travaillé avec Almagro, Carreno Busta et qu’il connaît le circuit. C’est une personne très humble et un grand profes­sionnel, et je le vois, tout comme son père, comme l’en­traî­neur prin­cipal d’Alcaraz. »