De passage dans le docu­men­taire consacré aux meilleurs jeunes joueurs du circuit, Sky Young Guns. The New Tennis Titans, le forma­teur et ancien coach de Carlos Alcaraz, Kiko Navarro, a expliqué que, lors­qu’il était enfant, l’Espagnol avait beau­coup de mal à gérer sa frus­tra­tion sur le court.

« Carlos n’a jamais aimé perdre. Il a cassé telle­ment de raquettes. Son père a dû l’éloi­gner du terrain parce qu’il pleu­rait. C’est quelque chose qu’il a vrai­ment dû travailler, car il devait garder cette énergie sans que cela ne l’af­fecte négativement. »