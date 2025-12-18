Kiko a bien voulu répondre aux ques­tions posées par la sépa­ra­tion entre Ferrero et Alcaraz qui a surpris tout le monde. Il l’a fait auprès de nos confrères de Punto De Break. Son analyse apporte des nouveaux éléments à ce dossier qui peut se résumer malheu­reu­se­ment à une affaire de gros sous.

« Cette déci­sion était davan­tage due aux circons­tances qu’au joueur lui‐même. Carlitos soutient plei­ne­ment ses entraî­neurs. Il était avec moi, et je sais qu’il l’était aussi avec Juan Carlos, mais il arrive un moment où, pour des raisons indé­pen­dantes de sa volonté et sans lien avec le sport, cette déci­sion est prise. Juan Carlos a fait un travail remar­quable ; j’ai travaillé avec lui pendant deux ans et il n’y a pas grand‐chose à lui repro­cher. Ceux qui ont pris cette déci­sion, autres que Carlitos, doivent avoir leurs raisons, que j’ignore pour l’instant »