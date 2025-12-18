Kiko a bien voulu répondre aux questions posées par la séparation entre Ferrero et Alcaraz qui a surpris tout le monde. Il l’a fait auprès de nos confrères de Punto De Break. Son analyse apporte des nouveaux éléments à ce dossier qui peut se résumer malheureusement à une affaire de gros sous.
« Cette décision était davantage due aux circonstances qu’au joueur lui‐même. Carlitos soutient pleinement ses entraîneurs. Il était avec moi, et je sais qu’il l’était aussi avec Juan Carlos, mais il arrive un moment où, pour des raisons indépendantes de sa volonté et sans lien avec le sport, cette décision est prise. Juan Carlos a fait un travail remarquable ; j’ai travaillé avec lui pendant deux ans et il n’y a pas grand‐chose à lui reprocher. Ceux qui ont pris cette décision, autres que Carlitos, doivent avoir leurs raisons, que j’ignore pour l’instant »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 08:11