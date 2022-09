Moins d’une semaine après le premier et magni­fique sacre en carrière de Carlos Alcaraz en Grand Chelem, tout cela à seule­ment 19 ans et en deve­nant le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire, l’eu­phorie est clai­re­ment retombée à cause en grande partie de l’an­nonce de la retraite de Roger Federer qui a un peu tout éclipsé.

Malgré tout, Eurosport est parti à la rencontre du premier entraî­neur de Carlitos, un certain Kiko Navarro. « Je le connais depuis qu’il a 4–5 ans. Son père m’ap­pelle et je ne l’avais pas vu jouer. Je vais le voir sur le court 13 du club qui était un peu plus loin. Je l’ai vu jouer avec son père et c’était très surpre­nant. A l’âge de 4 ans, il faisait déjà du slice en revers. Il avait déjà une très bonne prise même si ses coups étaient trop forts. Mais déjà la tech­nique qu’il avait était d’un niveau bien supé­rieur pour son âge. »