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Kim Clijsters a une théorie « fumeuse » au sujet des soucis de santé de Sinner : « Il est fort, mais il est aussi maigre. Il n’a pas beau­coup de réserves, vous savez, de la graisse en plus »

Par
Laurent Trupiano
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Dans son podcast, l’an­cienne joueuse belge s’est elle aussi inter­rogée sur le cas Jannik Sinner et sur les raisons de sa défaillance au 2ème tour de Roland Garros face à Cerundolo. Sa théorie vaut ce qu’elle vaut comme l’on dit mais elle risque de faire un peu de bruit.

« Il est fort, mais il est aussi maigre. Il n’a pas beau­coup de réserves, vous savez, de la graisse en plus, ce qui lui permet­trait, quand il est un peu malade, de se dire : « OK, je suis assez fort pour surmonter ça. Mais Eça pour­rait être beau­coup de choses »

Récemment le joueur italien qui le favori et le tenant du titre à Wimbledon a passé des examens assez poussés pour faire un bilan global de son état de santé. Il a été jugé apte à pour­suivre sa saison qui reste pour le moment assez « fantastique »

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 09:12

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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