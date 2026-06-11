Dans son podcast, l’an­cienne joueuse belge s’est elle aussi inter­rogée sur le cas Jannik Sinner et sur les raisons de sa défaillance au 2ème tour de Roland Garros face à Cerundolo. Sa théorie vaut ce qu’elle vaut comme l’on dit mais elle risque de faire un peu de bruit.

« Il est fort, mais il est aussi maigre. Il n’a pas beau­coup de réserves, vous savez, de la graisse en plus, ce qui lui permet­trait, quand il est un peu malade, de se dire : « OK, je suis assez fort pour surmonter ça. Mais Eça pour­rait être beau­coup de choses »

Récemment le joueur italien qui le favori et le tenant du titre à Wimbledon a passé des examens assez poussés pour faire un bilan global de son état de santé. Il a été jugé apte à pour­suivre sa saison qui reste pour le moment assez « fantastique »