Dans son podcast, l’ancienne joueuse belge s’est elle aussi interrogée sur le cas Jannik Sinner et sur les raisons de sa défaillance au 2ème tour de Roland Garros face à Cerundolo. Sa théorie vaut ce qu’elle vaut comme l’on dit mais elle risque de faire un peu de bruit.
« Il est fort, mais il est aussi maigre. Il n’a pas beaucoup de réserves, vous savez, de la graisse en plus, ce qui lui permettrait, quand il est un peu malade, de se dire : « OK, je suis assez fort pour surmonter ça. Mais Eça pourrait être beaucoup de choses »
Récemment le joueur italien qui le favori et le tenant du titre à Wimbledon a passé des examens assez poussés pour faire un bilan global de son état de santé. Il a été jugé apte à poursuivre sa saison qui reste pour le moment assez « fantastique »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 09:12