Défait par Alexander Zverev en finale de l’US Open (6−3, 7–6, 5–7, 6–2), Ben Shelton ne sera pas devenu le premier joueur domestique a remporter le tournoi, depuis Andy Roddick en 2003. Un échec tout proche de la consécration, plein d’enseignement et encourageant pour la suite.
Du moins, c’est l’avis de Kim Clijsters. Dans son podcast Love All, l’ancienne numéro un mondiale a loué la maturité dans le jeu du champion de Montréal 2026. Un cap important de franchi, augmentant un peu plus ses chances de sacre en Grand Chelem, selon la Belge.
« Ben s’en est incroyablement bien sorti. Il a joué un tennis vraiment, vraiment excellent. C’est formidable pour sa confiance de pouvoir emporter cette expérience avec lui jusqu’au prochain Grand Chelem. C’est pour cela qu’on s’entraîne et qu’on dispute ce genre de matchs, et c’est aussi pour cela qu’il devient un peu plus patient. Il a grandi et mûri en tant que joueur de tennis sous nos yeux. Pas tant au niveau de son jeu : il a toujours eu des coups très explosifs, c’est un excellent serveur et il se déplace bien. Mais je perçois sa maturité sur le court, la façon dont il maîtrise son adrénaline et l’utilise au bon moment ce qui était agréable à voir. Une expérience formidable dont il tirera parti pour tenter de remporter un Grand Chelem », a estimé la quadruple lauréate en Majeurs, dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 11:53