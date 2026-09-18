Défait par Alexander Zverev en finale de l’US Open (6−3, 7–6, 5–7, 6–2), Ben Shelton ne sera pas devenu le premier joueur domes­tique a remporter le tournoi, depuis Andy Roddick en 2003. Un échec tout proche de la consé­cra­tion, plein d’en­sei­gne­ment et encou­ra­geant pour la suite.

Du moins, c’est l’avis de Kim Clijsters. Dans son podcast Love All, l’an­cienne numéro un mondiale a loué la matu­rité dans le jeu du cham­pion de Montréal 2026. Un cap impor­tant de franchi, augmen­tant un peu plus ses chances de sacre en Grand Chelem, selon la Belge.

« Ben s’en est incroya­ble­ment bien sorti. Il a joué un tennis vrai­ment, vrai­ment excellent. C’est formi­dable pour sa confiance de pouvoir emporter cette expé­rience avec lui jusqu’au prochain Grand Chelem. C’est pour cela qu’on s’entraîne et qu’on dispute ce genre de matchs, et c’est aussi pour cela qu’il devient un peu plus patient. Il a grandi et mûri en tant que joueur de tennis sous nos yeux. Pas tant au niveau de son jeu : il a toujours eu des coups très explo­sifs, c’est un excellent serveur et il se déplace bien. Mais je perçois sa matu­rité sur le court, la façon dont il maîtrise son adré­na­line et l’utilise au bon moment ce qui était agréable à voir. Une expé­rience formi­dable dont il tirera parti pour tenter de remporter un Grand Chelem », a estimé la quadruple lauréate en Majeurs, dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.