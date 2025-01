On le sait, excédé, Novak Djokovic a publié son écho­gra­phie sur les réseaux sociaux pour mettre un terme à la polé­mique liée à sa bles­sure. Interrogée sur ce sujet dans le cadre du podcast d’Andy Roddick, la joueuse belge a résumé le souci en quelques mots.

« Nous sommes habi­tués à voir comment Novak, avec son courage, faire face à toutes les situa­tions et à remporter des matchs que l’on pensait déjà perdus. A cet Open d’Australie, on croyait presque qu’il allait pouvoir récu­pérer pendant le tournoi. Et puis les gens ont commencé à douter de ce qu’il disait. C’est ennuyeux quand on a des problèmes physiques de ce niveau. En fait, les gens doutent souvent de lui, il ne le croit pas. Je me souviens qu’après Roland‐Garros certains ont osé dire : « Je ne sais même pas s’il a été opéré au genou. Cela résume la situation »