Forfait depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, le Queen’s et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada début août.
Dans le dernier épisode du podcast Love All, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a reconnu être dans l’expectative quant à l’état physique de l’Espagnol, estimant que celui‐ci est resté relativement discret sur sa convalescence.
« J’espère qu’on en saura peut‐être un peu plus à ce sujet lorsqu’il commencera à faire son retour, et qu’il nous en dira un peu plus. Mais j’ai l’impression qu’il s’est montré à la fois très discret et pas vraiment. On l’a vu avec une attelle ou un plâtre au début, et puis je crois qu’il publie ici et là des vidéos où on le voit frapper des balles et faire quelques exercices, mais je ne l’ai pas encore vu jouer à fond. Je suis donc très curieuse de voir ce que ça va donner. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 08:42