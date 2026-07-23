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Kim Clijsters : « Depuis que Carlos Alcaraz s’est blessé au poignet droit en avril dernier, j’ai l’impression qu’il s’est montré à la fois très discret et pas vraiment »

Par
Baptiste Mulatier
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Forfait depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, le Queen’s et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada début août. 

Dans le dernier épisode du podcast Love All, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a reconnu être dans l’ex­pec­ta­tive quant à l’état physique de l’Espagnol, esti­mant que celui‐ci est resté rela­ti­ve­ment discret sur sa convalescence.

« J’espère qu’on en saura peut‐être un peu plus à ce sujet lorsqu’il commen­cera à faire son retour, et qu’il nous en dira un peu plus. Mais j’ai l’impression qu’il s’est montré à la fois très discret et pas vrai­ment. On l’a vu avec une attelle ou un plâtre au début, et puis je crois qu’il publie ici et là des vidéos où on le voit frapper des balles et faire quelques exer­cices, mais je ne l’ai pas encore vu jouer à fond. Je suis donc très curieuse de voir ce que ça va donner. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 08:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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