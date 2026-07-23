Forfait depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, le Queen’s et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada début août.

Dans le dernier épisode du podcast Love All, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a reconnu être dans l’ex­pec­ta­tive quant à l’état physique de l’Espagnol, esti­mant que celui‐ci est resté rela­ti­ve­ment discret sur sa convalescence.

« J’espère qu’on en saura peut‐être un peu plus à ce sujet lorsqu’il commen­cera à faire son retour, et qu’il nous en dira un peu plus. Mais j’ai l’impression qu’il s’est montré à la fois très discret et pas vrai­ment. On l’a vu avec une attelle ou un plâtre au début, et puis je crois qu’il publie ici et là des vidéos où on le voit frapper des balles et faire quelques exer­cices, mais je ne l’ai pas encore vu jouer à fond. Je suis donc très curieuse de voir ce que ça va donner. »