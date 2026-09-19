L’image avait fait le tour des réseaux sociaux et de la planète tennis : Carlos Alcaraz arpen­tant le couloir du court Arthur Ashe avec un grand sourire, quelques secondes seule­ment après sa défaite en cinq sets, au super tie‐break, en quarts de finale de l’US Open contre Ben Shelton.

Totalement conquise par l’at­ti­tude du cham­pion espa­gnol, l’an­cienne numéro 1 mondiale et désor­mais consul­tante, Kim Clijsters, lui a rendu un vibrant hommage.

Kim Clijsters on Alcaraz :



« That pic of him walking out after a heart­brea­king loss, and having a full blown smile. His chin was up, full smile, he had one of the most posi­tive press huddles after­wards. It gives me chills thin­king about it. What a gift he’s to the sport of tennis » pic.twitter.com/DLfbsyzdAF — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 18, 2026

« Cette photo de lui, sortant du court après une défaite déchi­rante, avec un sourire radieux. Le menton relevé, le sourire aux lèvres, il a donné l’une des confé­rences de presse les plus posi­tives qui soient après le match. J’en ai des fris­sons rien que d’y penser. Quel atout il repré­sente pour le tennis ! »