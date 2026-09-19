L’image avait fait le tour des réseaux sociaux et de la planète tennis : Carlos Alcaraz arpentant le couloir du court Arthur Ashe avec un grand sourire, quelques secondes seulement après sa défaite en cinq sets, au super tie‐break, en quarts de finale de l’US Open contre Ben Shelton.
Totalement conquise par l’attitude du champion espagnol, l’ancienne numéro 1 mondiale et désormais consultante, Kim Clijsters, lui a rendu un vibrant hommage.
Kim Clijsters on Alcaraz :— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 18, 2026
« That pic of him walking out after a heartbreaking loss, and having a full blown smile. His chin was up, full smile, he had one of the most positive press huddles afterwards. It gives me chills thinking about it. What a gift he’s to the sport of tennis » pic.twitter.com/DLfbsyzdAF
« Cette photo de lui, sortant du court après une défaite déchirante, avec un sourire radieux. Le menton relevé, le sourire aux lèvres, il a donné l’une des conférences de presse les plus positives qui soient après le match. J’en ai des frissons rien que d’y penser. Quel atout il représente pour le tennis ! »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 17:07