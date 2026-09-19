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Kim Clijsters en pince pour Carlos Alcaraz : « Ce qu’il a fait après sa défaite à l’US Open, j’en ai des fris­sons rien que d’y penser »

Par
Thomas S
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L’image avait fait le tour des réseaux sociaux et de la planète tennis : Carlos Alcaraz arpen­tant le couloir du court Arthur Ashe avec un grand sourire, quelques secondes seule­ment après sa défaite en cinq sets, au super tie‐break, en quarts de finale de l’US Open contre Ben Shelton. 

Totalement conquise par l’at­ti­tude du cham­pion espa­gnol, l’an­cienne numéro 1 mondiale et désor­mais consul­tante, Kim Clijsters, lui a rendu un vibrant hommage. 

« Cette photo de lui, sortant du court après une défaite déchi­rante, avec un sourire radieux. Le menton relevé, le sourire aux lèvres, il a donné l’une des confé­rences de presse les plus posi­tives qui soient après le match. J’en ai des fris­sons rien que d’y penser. Quel atout il repré­sente pour le tennis ! »

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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