Si Carlos Alcaraz s’est récemment distingué en remportant le 26e titre de sa carrière sur l’ATP 500 de Doha, quelques semaines après son sacre à l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial a également fait parler de lui en critiquant durement l’ATP et sa règle concernant le chronomètre entre la fin d’un point et le début d’un autre.
Averti pour dépassement de temps lors de sa victoire en quarts de finale face à Khachanov au Qatar, l’Espagnole n’avait pas hésité à lancer en plein match que « les règles étaient merdiques ».
Un coup sang nécessaire pour l’ancienne joueuse belge, Kim Clijsters, qui s’est exprimée à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, Love All.
« J’ai adoré voir Alcaraz dire réellement ces choses‐là, parce que je pense que, pour qu’il le fasse, cela doit être vraiment frustrant, ou quelque chose doit être déclencheur, et cela vient à un moment où il est vraiment très agacé par cela. J’ai donc apprécié qu’il prenne la parole et que, peut‐être en coulisses, il ait évoqué les règles de l’ATP et qu’ils modifient un peu le chronomètre, car je suis d’accord. Par exemple, je crois qu’on a vu quelque chose comme ça à l’Open d’Australie avec Novak en demi‐finale, dans le cinquième set, où il a écopé d’un avertissement pour dépassement de temps après un échange interminable. Vous savez, il y a des moments comme ça où, en tant qu’arbitre de chaise, je pense qu’il faut aussi savoir jauger l’ambiance. Parce que pour moi, en tant que fan de tennis, quand je regarde un match, il faut être capable de laisser à ces joueurs le temps de récupérer, et une ou deux secondes de plus, ça ne va pas changer grand‐chose. »
Publié le jeudi 26 février 2026 à 16:23