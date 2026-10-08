Alors qu’Alexander Zverev est certain de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière dans les semaines à venir suite au forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, Kim Clijsters, qui a occupé cette place sur le circuit féminin, a expliqué en quoi l’Allemand méritait amplement ce nouvel accomplissement.
« Je ne m’y attendais absolument pas, mais cela prouve que la régularité est incroyablement importante au tennis. Cela concerne non seulement le niveau de jeu, mais aussi la condition physique. Il sera intéressant de voir l’impact de l’intensité du jeu d’Alcaraz et Sinner sur leur corps. Cela fait partie intégrante du sport. Zverev a été le joueur le plus régulier, tant sur le court que physiquement. C’est pourquoi il le mérite amplement. Il est possible que Sinner et Alcaraz soient supérieurs lorsqu’ils sont à 100 % de leurs capacités physiques , mais Sascha n’est pas responsable de leurs blessures ; il a simplement persévéré et fait ce qu’il avait à faire. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 16:16