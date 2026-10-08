Alors qu’Alexander Zverev est certain de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière dans les semaines à venir suite au forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, Kim Clijsters, qui a occupé cette place sur le circuit féminin, a expliqué en quoi l’Allemand méri­tait ample­ment ce nouvel accomplissement.

« Je ne m’y atten­dais abso­lu­ment pas, mais cela prouve que la régu­la­rité est incroya­ble­ment impor­tante au tennis. Cela concerne non seule­ment le niveau de jeu, mais aussi la condi­tion physique. Il sera inté­res­sant de voir l’im­pact de l’in­ten­sité du jeu d’Alcaraz et Sinner sur leur corps. Cela fait partie inté­grante du sport. Zverev a été le joueur le plus régu­lier, tant sur le court que physi­que­ment. C’est pour­quoi il le mérite ample­ment. Il est possible que Sinner et Alcaraz soient supé­rieurs lors­qu’ils sont à 100 % de leurs capa­cités physiques , mais Sascha n’est pas respon­sable de leurs bles­sures ; il a simple­ment persé­véré et fait ce qu’il avait à faire. »