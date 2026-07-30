Officiellement forfait pour le tournoi de Montréal qui débute ce dimanche 2 août, Jannik Sinner ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à se retrouver au coeur d’un remou média­tique, notam­ment en Italie, alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de pour­suivre son impres­sion­nante série en rempor­tant un septième Masters 1000 d’af­filée, un sixième en 2026.

Désireuse de revenir sur ce choix de l’Italien dans la dernière émis­sion de son podcast, Love All, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Kim Clijsters s’est demandé s’il n’avait pas ressenti un petit contre­coup après son sacre à Wimbledon.

« Je pense que cela montre simple­ment qu’il se passe peut‐être quelque chose en coulisses. Peut‐être qu’après avoir remporté Wimbledon, il n’est tout simple­ment pas prêt, ni physi­que­ment ni menta­le­ment, à revenir et à disputer à nouveau des matchs à un niveau aussi intense. Parce que ces tour­nois ne se déroulent pas sur une période plus courte. On joue beau­coup de tennis, des matchs intenses, et je pense que c’est un choix très, très judi­cieux. Connaissant l’équipe qui l’entoure, Darren Cahill, et leur façon de travailler, je suis sûr qu’ils y ont mûre­ment réfléchi depuis un certain temps. On a toujours à l’esprit ce qui nous attend, et remporter l’US Open sera évidem­ment son objectif principal. »