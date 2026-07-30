Officiellement forfait pour le tournoi de Montréal qui débute ce dimanche 2 août, Jannik Sinner ne s’attendait certainement pas à se retrouver au coeur d’un remou médiatique, notamment en Italie, alors qu’il avait l’opportunité de poursuivre son impressionnante série en remportant un septième Masters 1000 d’affilée, un sixième en 2026.
Désireuse de revenir sur ce choix de l’Italien dans la dernière émission de son podcast, Love All, l’ancienne numéro 1 mondiale, Kim Clijsters s’est demandé s’il n’avait pas ressenti un petit contrecoup après son sacre à Wimbledon.
« Je pense que cela montre simplement qu’il se passe peut‐être quelque chose en coulisses. Peut‐être qu’après avoir remporté Wimbledon, il n’est tout simplement pas prêt, ni physiquement ni mentalement, à revenir et à disputer à nouveau des matchs à un niveau aussi intense. Parce que ces tournois ne se déroulent pas sur une période plus courte. On joue beaucoup de tennis, des matchs intenses, et je pense que c’est un choix très, très judicieux. Connaissant l’équipe qui l’entoure, Darren Cahill, et leur façon de travailler, je suis sûr qu’ils y ont mûrement réfléchi depuis un certain temps. On a toujours à l’esprit ce qui nous attend, et remporter l’US Open sera évidemment son objectif principal. »
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 18:48