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Kim Clijsters : « Le forfait de Jannik Sinner montre simple­ment qu’il se passe peut‐être quelque chose en coulisses »

Par
Thomas S
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Officiellement forfait pour le tournoi de Montréal qui débute ce dimanche 2 août, Jannik Sinner ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à se retrouver au coeur d’un remou média­tique, notam­ment en Italie, alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de pour­suivre son impres­sion­nante série en rempor­tant un septième Masters 1000 d’af­filée, un sixième en 2026.

Désireuse de revenir sur ce choix de l’Italien dans la dernière émis­sion de son podcast, Love All, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Kim Clijsters s’est demandé s’il n’avait pas ressenti un petit contre­coup après son sacre à Wimbledon. 

« Je pense que cela montre simple­ment qu’il se passe peut‐être quelque chose en coulisses. Peut‐être qu’après avoir remporté Wimbledon, il n’est tout simple­ment pas prêt, ni physi­que­ment ni menta­le­ment, à revenir et à disputer à nouveau des matchs à un niveau aussi intense. Parce que ces tour­nois ne se déroulent pas sur une période plus courte. On joue beau­coup de tennis, des matchs intenses, et je pense que c’est un choix très, très judi­cieux. Connaissant l’équipe qui l’entoure, Darren Cahill, et leur façon de travailler, je suis sûr qu’ils y ont mûre­ment réfléchi depuis un certain temps. On a toujours à l’esprit ce qui nous attend, et remporter l’US Open sera évidem­ment son objectif principal. »

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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