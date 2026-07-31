Le forfait de Jannik Sinner pour le tournoi de Montréal, qui débute ce dimanche, continue de faire beau­coup parler alors que l’Italien avait l’op­por­tu­nité de remporter un septième Masters 1000 d’af­filée, un sixième en 2026.

Et après s’être demandé si le numéro 1 mondial n’avait pas ressenti un petit contre­coup après son sacre à Wimbledon, Kim Clijsters, dans le dernier épisode de son podcast, Love All, a tenu à répondre à tous ceux qui estiment que Sinner aurait dû se rendre au Québec pour tenter de pour­suivre son incroyable série.

« Les prochaines semaines seront consa­crées à sa prépa­ra­tion aux États‐Unis, avec l’ob­jectif est d’être prêt à l’US Open et de ne pas s’épuiser menta­le­ment et/ou physi­que­ment, car il veut remporter un autre Masters pour tenter de battre le record. Je pense qu’il battra de nombreux records, ou plutôt qu’il en a déjà battu beau­coup. Je trouve qu’il est très judi­cieux de se concen­trer sur l’essentiel et de ne pas se laisser distraire par l’idée d’être le premier à avoir jamais fait ceci ou cela. Je pense simple­ment que c’est un choix judi­cieux, mais je suis sûr que cela n’a pas été facile. »