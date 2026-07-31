Accueil ATP

Kim Clijsters répond aux critiques visant Jannik Sinner : « L’idée n’est pas d’être le premier à avoir jamais fait ceci ou cela »

Par
Thomas S
-
113

Le forfait de Jannik Sinner pour le tournoi de Montréal, qui débute ce dimanche, continue de faire beau­coup parler alors que l’Italien avait l’op­por­tu­nité de remporter un septième Masters 1000 d’af­filée, un sixième en 2026. 

Et après s’être demandé si le numéro 1 mondial n’avait pas ressenti un petit contre­coup après son sacre à Wimbledon, Kim Clijsters, dans le dernier épisode de son podcast, Love All, a tenu à répondre à tous ceux qui estiment que Sinner aurait dû se rendre au Québec pour tenter de pour­suivre son incroyable série. 

« Les prochaines semaines seront consa­crées à sa prépa­ra­tion aux États‐Unis, avec l’ob­jectif est d’être prêt à l’US Open et de ne pas s’épuiser menta­le­ment et/ou physi­que­ment, car il veut remporter un autre Masters pour tenter de battre le record. Je pense qu’il battra de nombreux records, ou plutôt qu’il en a déjà battu beau­coup. Je trouve qu’il est très judi­cieux de se concen­trer sur l’essentiel et de ne pas se laisser distraire par l’idée d’être le premier à avoir jamais fait ceci ou cela. Je pense simple­ment que c’est un choix judi­cieux, mais je suis sûr que cela n’a pas été facile. »

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥