Le forfait de Jannik Sinner pour le tournoi de Montréal, qui débute ce dimanche, continue de faire beaucoup parler alors que l’Italien avait l’opportunité de remporter un septième Masters 1000 d’affilée, un sixième en 2026.
Et après s’être demandé si le numéro 1 mondial n’avait pas ressenti un petit contrecoup après son sacre à Wimbledon, Kim Clijsters, dans le dernier épisode de son podcast, Love All, a tenu à répondre à tous ceux qui estiment que Sinner aurait dû se rendre au Québec pour tenter de poursuivre son incroyable série.
« Les prochaines semaines seront consacrées à sa préparation aux États‐Unis, avec l’objectif est d’être prêt à l’US Open et de ne pas s’épuiser mentalement et/ou physiquement, car il veut remporter un autre Masters pour tenter de battre le record. Je pense qu’il battra de nombreux records, ou plutôt qu’il en a déjà battu beaucoup. Je trouve qu’il est très judicieux de se concentrer sur l’essentiel et de ne pas se laisser distraire par l’idée d’être le premier à avoir jamais fait ceci ou cela. Je pense simplement que c’est un choix judicieux, mais je suis sûr que cela n’a pas été facile. »
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 13:11