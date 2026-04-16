Bien que leur rivalité ne cesse de s’intensifier, qu’ils dominent le tennis mondial et se soient déjà affrontés à 17 reprises, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entretiennent une relation empreinte de respect et de fair‐play.
Battu par l’Italien en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et dépossédé de sa place de numéro 1 mondial dimanche dernier, l’Espagnol n’en a pas moins affiché une grande élégance. Sur le court comme sur les réseaux sociaux, il a chaleureusement félicité son rival… Mais ce n’est pas tout. Lorsque Sinner a sauté dans la piscine du Monte‐Carlo Country Club pour célébrer son titre, Alcaraz a assisté à la scène, qu’il a même filmée avec son téléphone.
Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters s’est exprimée sur cette rivalité pas comme les autres.
« Les gens en parlent et disent que c’est un peu étrange de voir une rivalité où l’on a l’impression que les deux joueurs sont vraiment bons amis, avec autant de respect mutuel. Il y a eu tant de rivalités où les joueurs ne se supportaient pas et essayaient de rester aussi loin que possible l’un de l’autre. Alors qu’avec ces deux‐là, c’est le contraire. Il y a beaucoup de respect, mais ils y prennent aussi du plaisir. Alcaraz est en fait resté pour regarder le gars qui venait de le battre faire la fête. J’ai toujours laisser à mon adversaire son moment de gloire, mais c’était douloureux. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 12:08