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Kim Clijsters sur la rela­tion entre Sinner et Alcaraz : « Les gens en parlent et disent que c’est un peu étrange »

Par
Baptiste Mulatier
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Bien que leur riva­lité ne cesse de s’intensifier, qu’ils dominent le tennis mondial et se soient déjà affrontés à 17 reprises, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entre­tiennent une rela­tion empreinte de respect et de fair‐play.

Battu par l’Italien en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et dépos­sédé de sa place de numéro 1 mondial dimanche dernier, l’Espagnol n’en a pas moins affiché une grande élégance. Sur le court comme sur les réseaux sociaux, il a chaleu­reu­se­ment féli­cité son rival… Mais ce n’est pas tout. Lorsque Sinner a sauté dans la piscine du Monte‐Carlo Country Club pour célé­brer son titre, Alcaraz a assisté à la scène, qu’il a même filmée avec son télé­phone

Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’an­cienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters s’est exprimée sur cette riva­lité pas comme les autres. 

« Les gens en parlent et disent que c’est un peu étrange de voir une riva­lité où l’on a l’impression que les deux joueurs sont vrai­ment bons amis, avec autant de respect mutuel. Il y a eu tant de riva­lités où les joueurs ne se suppor­taient pas et essayaient de rester aussi loin que possible l’un de l’autre. Alors qu’avec ces deux‐là, c’est le contraire. Il y a beau­coup de respect, mais ils y prennent aussi du plaisir. Alcaraz est en fait resté pour regarder le gars qui venait de le battre faire la fête. J’ai toujours laisser à mon adver­saire son moment de gloire, mais c’était douloureux. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 12:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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