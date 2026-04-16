Bien que leur riva­lité ne cesse de s’intensifier, qu’ils dominent le tennis mondial et se soient déjà affrontés à 17 reprises, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entre­tiennent une rela­tion empreinte de respect et de fair‐play.

Battu par l’Italien en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et dépos­sédé de sa place de numéro 1 mondial dimanche dernier, l’Espagnol n’en a pas moins affiché une grande élégance. Sur le court comme sur les réseaux sociaux, il a chaleu­reu­se­ment féli­cité son rival… Mais ce n’est pas tout. Lorsque Sinner a sauté dans la piscine du Monte‐Carlo Country Club pour célé­brer son titre, Alcaraz a assisté à la scène, qu’il a même filmée avec son télé­phone.

Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’an­cienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters s’est exprimée sur cette riva­lité pas comme les autres.

« Les gens en parlent et disent que c’est un peu étrange de voir une riva­lité où l’on a l’impression que les deux joueurs sont vrai­ment bons amis, avec autant de respect mutuel. Il y a eu tant de riva­lités où les joueurs ne se suppor­taient pas et essayaient de rester aussi loin que possible l’un de l’autre. Alors qu’avec ces deux‐là, c’est le contraire. Il y a beau­coup de respect, mais ils y prennent aussi du plaisir. Alcaraz est en fait resté pour regarder le gars qui venait de le battre faire la fête. J’ai toujours laisser à mon adver­saire son moment de gloire, mais c’était douloureux. »