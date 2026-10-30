L’information a été révélée il y a quelques jours par Sky Sports.

Magnus Norman, coach emblé­ma­tique de Stan Wawrinka. qui a disputé le dernier tournoi de sa carrière à Bâle, va remplacer Darren Cahill en tant que co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi. L’Australien va lui prendre sa retraite.

Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a assez longue­ment expliqué pour­quoi, selon elle, l’Italien avait fait le bon choix.

« Il est très terre‐à‐terre, gentil, mais très concentré, disci­pliné, tout simple­ment humble, travailleur… exac­te­ment le genre de personne que l’on souhaite avoir dans son équipe, car il s’investit à fond pour vous. Il a un excellent sens du tennis. Ce n’est pas comme si je suivais ses résul­tats chaque semaine, mais rien que d’être à ses côtés et de voir comment il s’exprimait en confé­rence de presse, la façon dont il travaillait avec Stan Wawrinka, il a créé une académie de tennis appelée « Good to Great ». Il est très actif dans le monde du tennis. J’avais l’habitude de discuter avec lui de ses triath­lons et du fait qu’il conti­nuait à s’entraîner en tant qu’athlète profes­sionnel alors même qu’il entraî­nait un athlète profes­sionnel. Donc, pour une raison ou une autre, ce parte­na­riat me semble vrai­ment très positif, et il allait être très, très diffi­cile de succéder à Darren Cahill, mais je pense que c’était un choix très, très judi­cieux. Magnus sait ce qui est le mieux pour ses joueurs et il les place toujours au premier plan. Et le fait d’avoir pu entraîner quelqu’un comme Stan, qui a réussi à battre les plus grands de tous les temps de notre sport, montre bien sa force mentale et sa capa­cité à commu­ni­quer avec son joueur pour que celui‐ci croie en lui‐même et sache qu’il en est capable. »