L’information a été révélée il y a quelques jours par Sky Sports.
Magnus Norman, coach emblématique de Stan Wawrinka. qui a disputé le dernier tournoi de sa carrière à Bâle, va remplacer Darren Cahill en tant que co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi. L’Australien va lui prendre sa retraite.
Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a assez longuement expliqué pourquoi, selon elle, l’Italien avait fait le bon choix.
« Il est très terre‐à‐terre, gentil, mais très concentré, discipliné, tout simplement humble, travailleur… exactement le genre de personne que l’on souhaite avoir dans son équipe, car il s’investit à fond pour vous. Il a un excellent sens du tennis. Ce n’est pas comme si je suivais ses résultats chaque semaine, mais rien que d’être à ses côtés et de voir comment il s’exprimait en conférence de presse, la façon dont il travaillait avec Stan Wawrinka, il a créé une académie de tennis appelée « Good to Great ». Il est très actif dans le monde du tennis. J’avais l’habitude de discuter avec lui de ses triathlons et du fait qu’il continuait à s’entraîner en tant qu’athlète professionnel alors même qu’il entraînait un athlète professionnel. Donc, pour une raison ou une autre, ce partenariat me semble vraiment très positif, et il allait être très, très difficile de succéder à Darren Cahill, mais je pense que c’était un choix très, très judicieux. Magnus sait ce qui est le mieux pour ses joueurs et il les place toujours au premier plan. Et le fait d’avoir pu entraîner quelqu’un comme Stan, qui a réussi à battre les plus grands de tous les temps de notre sport, montre bien sa force mentale et sa capacité à communiquer avec son joueur pour que celui‐ci croie en lui‐même et sache qu’il en est capable. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 19:18