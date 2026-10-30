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Kim Clijsters sur le nouveau coach de Jannik Sinner : « Il a entraîné un joueur qui a réussi à battre Federer, Nadal et Djokovic, cela montre bien sa force mentale et sa capa­cité à commu­ni­quer avec son joueur »

Par
Baptiste Mulatier
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L’information a été révélée il y a quelques jours par Sky Sports.

Magnus Norman, coach emblé­ma­tique de Stan Wawrinka. qui a disputé le dernier tournoi de sa carrière à Bâle, va remplacer Darren Cahill en tant que co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi. L’Australien va lui prendre sa retraite.

Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a assez longue­ment expliqué pour­quoi, selon elle, l’Italien avait fait le bon choix.

« Il est très terre‐à‐terre, gentil, mais très concentré, disci­pliné, tout simple­ment humble, travailleur… exac­te­ment le genre de personne que l’on souhaite avoir dans son équipe, car il s’investit à fond pour vous. Il a un excellent sens du tennis. Ce n’est pas comme si je suivais ses résul­tats chaque semaine, mais rien que d’être à ses côtés et de voir comment il s’exprimait en confé­rence de presse, la façon dont il travaillait avec Stan Wawrinka, il a créé une académie de tennis appelée « Good to Great ». Il est très actif dans le monde du tennis. J’avais l’habitude de discuter avec lui de ses triath­lons et du fait qu’il conti­nuait à s’entraîner en tant qu’athlète profes­sionnel alors même qu’il entraî­nait un athlète profes­sionnel. Donc, pour une raison ou une autre, ce parte­na­riat me semble vrai­ment très positif, et il allait être très, très diffi­cile de succéder à Darren Cahill, mais je pense que c’était un choix très, très judi­cieux. Magnus sait ce qui est le mieux pour ses joueurs et il les place toujours au premier plan. Et le fait d’avoir pu entraîner quelqu’un comme Stan, qui a réussi à battre les plus grands de tous les temps de notre sport, montre bien sa force mentale et sa capa­cité à commu­ni­quer avec son joueur pour que celui‐ci croie en lui‐même et sache qu’il en est capable. »

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 19:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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