Depuis la dernière annonce d’annulation au 13 juillet, la WTA et l’ATP n’ont cessé de travailler pour établir un nouveau calendrier. Plusieurs versions ont été évoquées en tenant compte des désirs de certains de trouver une nouvelle date et d’une logique sportive. Selon nos informations, les deux instances souhaiteraient reprendre le 13 juillet chez les hommes avec les tournois d’Atlanta et de Kitzbühel et chez les femmes une semaine plus tard le 20 juillet avec les tournois de Lausanne et Palerme. Bien sûr, il s’agit là d’un voeu et ce sera donc effectif aussi en fonction de la crise du Covid-19. Si l’on a une remarque à faire c’est qu’évidemment la date autrichienne semble tenir la route en Europe vu que ce pays est celui qui est l’un de ceux qui a le mieux gérer cette crise sanitaire.