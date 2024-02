Cela n’a pas échappé à beau­coup de monde ces dernières semaines après sa victoire à l’Open d’Australie, mais oui, Jannik Sinner était effec­ti­ve­ment un petit prodige du ski lors­qu’il était enfant.

Et même si l’Italien a fina­le­ment choisi le tennis, ses racines ne se sont pas pour autant effa­cées, et les personnes qui l’ont vu grandir sont fières de lui, notam­ment Klaus Happacher, l’un de ses entraî­neurs de ski durant son enfance, qui a expliqué à Eurosport que Sinner était prédes­tiné à faire de grandes choses.

« C’était un garçon excep­tionnel. Il compre­nait tout avant les autres, et parve­nait à le mettre en appli­ca­tion lors de ses courses. À l’en­traî­ne­ment, il ne voulait jamais s’ar­rêter. Même quand il semblait fatigué, il disait : ‘Non non, je continue !’. Et une fois terminé, il aidait le staff à ranger le maté­riel, tracer les parcours… Il savait déjà ce qu’il voulait. Je n’ai jamais connu quel­qu’un comme lui dans ma carrière. C’était un talent unique, partout où il passait. Foot, ski, tennis… Tout lui réus­sis­sait. Je me souviens que quand il était enfant, il disait toujours que peu importe le sport qu’il choi­si­rait, il voulait devenir le meilleur. C’était un prédes­tiné. Et il a tout fait pour arriver tout là‐haut. Cela doit être un exemple pour tout le monde. »