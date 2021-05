Dominik Koepfer s’est confié dans une inter­view réalisée par nos confrères alle­mands de Spox. Le 57ème mondial fait part de son admi­ra­tion pour Rafael Nadal, qu’il consi­dère comme le guer­rier ultime.

« Rafael Nadal ne montre presque jamais de réac­tion néga­tive sur le terrain : après chaque point perdu, on croi­rait qu’il a gagné le point. C’est un vrai combat­tant, il n’aban­donne jamais. Ce qui le distingue, c’est qu’il est toujours là lors des grands tour­nois. Il apporte toujours la même inten­sité sur le terrain d’en­traî­ne­ment. On pour­rait dire que chaque jour d’en­traî­ne­ment est aussi un jour de match pour lui. Et quand Nadal est assis à côté de vous dans le vestiaire, c’est toujours une sensa­tion étrange. »