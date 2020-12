Interrogé par nos confrères de tennisnet.com, le capitaine de l’équipe d’Allemagne de Coupe Davis a tiré un bilan de l’année en désignant ses révélations de l’année. Si Kohlman vante les qualités de Jannik Sinner, il n’oublie pas également les progrès d’un certain Denis Shapovalov : « Je pense que Mikhail Youzhny fait un très, très bon travail avec Denis Shapovalov alors que ce n’était pas simple. La manière dont Shapovalov aborde maintenant les matches est très différente, son comportement sur le terrain va définitivement dans la bonne direction. Je suis très excité de voir ce qui va lui arriver en 2021 car il peut déployer un jeu plus que flamboyant » a expliqué le capitaine de l’équipe d’Allemagne. Il est vrai que sur certaines séquences en 2020, le Canadien a été impressionnant. 2021 pourrait être l’année où il passerait définitivement un cap, c’est certain.