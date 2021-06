Lors d’une inter­view bilan, le capi­taine de l’équipe de Coupe Davis d’Allemagne, Michael Kohlmann, a bien voulu donner son avis sur l’avenir d’Alexander Zverev. Pour lui, tout est positif malgré la défaite de Sascha en demi‐finales de Roland‐Garros.

« Son évolu­tion est toujours posi­tive. Ses décla­ra­tions ne font que montrer à quel point il est ambi­tieux et motivé. C’est comme ça que Sascha était déjà adoles­cent et c’est comme ça que ça se passe. Je pense aussi que nous voyons quelque chose de simi­laire avec Tsitsipas. Ces gars‐là ne veulent rien de plus que de remplacer les trois grands », a expliqué le capi­taine allemand.

On est assez d’ac­cord avec Michael Kolhlmann et il faudra suivre de près Zverev à Wimbledon ou son service peut faire des dégâts.