Aujourd’hui, les titres du Grand Chelem sont encore la possession des trentenaires et notamment du Big Three. La nouvelle génération commence doucement à s’imposer. On a vu Dominic Thiem à Roland-Garros ou encore Daniil Medvedev à l’US Open. Pour Michael Kohlmann, capitaine de l’équipe d’Allemagne en Coupe Davis, Alexander Zverev ne va pas tarder à gagner un Grand Chelem : « Il ne manque pas grand-chose. Lors de l’Open d’Australie, il était en demi-final donc il était proche. Son développement fait qu’il sera toujours l’un des grands favoris lors des prochains grands événements. »