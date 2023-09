Interrogé par nos confrères de Clay, le joueur austra­lien s’est exprimé au sujet de l’ar­rivée de l’Arabie Saoudite dans le tennis profesionnel.

Pour lui, c’est une très bonne nouvelle car le tennis a toujours besoin d’un soutien finan­cier encore plus important.

« Toute offre visant à déve­lopper le tennis, à faire en sorte que les joueurs soient payés à leur juste valeur, est la bien­venue. Si les Saoudiens veulent investir dans le tennis, je pense que c’est une bonne chose pour le sport. Évidemment, on joue pour l’amour du jeu, nous avons beau­coup d’évé­ne­ments fantas­tiques et nous ne voulons pas perdre la culture des tournoi du Grand Chelem, ainsi que d’autres événe­ments qui font l’his­toire de ce sport. Après s’ils sont prêts à venir et à aider à financer les joueurs, qu’ils le fassent, le tennis est un sport très diffi­cile, l’argent est un élément décisif, c’est la réalité »