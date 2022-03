Vainqueur du premier titre de sa carrière à Adélaïde en début d’année, Thanasi Kokkinakis a ensuite enchaîné avec deux élimi­na­tions au 1er tour à l’Open d’Australie et à Delray Beach. A 25 ans, celui qui a fait son retour dans le top 100 a pris conscience de la dure loi du tennis.

« La magie de ce sport, c’est que vous pouvez être à une semaine de changer complè­te­ment votre carrière spor­tive, mais c’est aussi diffé­rent de tous les autres parce que vous ne pouvez pas vous détendre. Dans n’im­porte quelle autre disci­pline, gagner un titre vous permet de vous détendre pendant un moment et d’en profiter, mais pas dans le tennis car vous pouvez perdre un temps précieux. Je dois m’ha­bi­tuer à cela et me mettre en posi­tion de conti­nuer à donner le meilleur de moi‐même », a constaté l’Australien dans des propos accordés à l’ATP.

Qualifié pour le tableau prin­cipal à Indian Wells, Kokkinakis va affronter Sebastian Korda en simple et fera de nouveau équipe avec Nick Kyrgios en double.