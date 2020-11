L’espoir australien qui n’en n’est plus un a récemment évoqué le fait qu’il avait été aidé par Mark Philipoussis.

En effet, l’ancien champion a souvent frappé la balle avec lui et Kokkinakis a insisté sur le fait que cela l’avait beaucoup aidé dans sa reconstruction : « Mark a été formidable pour moi. C’est un gars super sympa. Comme je n’ai pas encore pu faire venir mes entraîneurs d’Adélaïde, il a accepté de m’accompagner. De toute façon, Mark a toujours été prêt à aider et ne demande jamais rien en retour. C’est juste un gars super bien et je l’apprécie vraiment. Ce n’est même pas une question de tennis, c’est juste bien d’avoir une relation avec lui. Tout ce que je peux obtenir de lui en matière de tennis est un bonus, il a évidemment beaucoup d’expérience. Il a lui-même subi beaucoup de blessures et je pense que nous avons des personnalités similaires, alors il me comprend et sait ce qui me motive » a expliqué Thanasi. Peut-être que cette relation va aller encore plus loin, le temps nous le dira.