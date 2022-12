Vainqueur de son premier titre en simple à Adélaïde en début d’année mais aussi de l’Open d’Australie en double, Thanasi Kokkinakis n’a en revanche pas encore passer un cap en Grand Chelem où il n’a gagné qu’un seul match à Wimbledon en 2022. Pourtant, l’Australien, inspiré par son ami Nick Kyrgios, se sent capable de réaliser un beau parcours dans un Majeur.

« Il suffit d’être en très bonne forme et je fais en sorte de l’être en ce moment. Ensuite, il arri­vera ce qu’il arri­vera, mais l’ob­jectif est d’aller loin dans un tournoi du Grand Chelem. Surtout quand vous jouez contre certains de ces gars dans des événe­ments et que vous les battez ou que vous vous dites : ‘Attends, je ne suis pas si loin’, et que vous les voyez faire de grands parcours. Il faut juste être constant physi­que­ment et menta­le­ment », a déclaré le 93e joueur mondial à l’Australian Associated Press.