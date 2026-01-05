Après un an d’absence, Thanasi Kokkinakis a marqué son retour en s’imposant en double aux côtés de son ami Nick Kyrgios dès le premier tour du tournoi de Brisbane.
Désormais 454e mondial, l’Australien de 29 ans a livré un témoignage saisissant sur le long calvaire lié à sa blessure.
« Ce que j’ai vécu au cours des 12 derniers mois est fou : j’ai consulté de nombreux chirurgiens, de nombreux médecins, j’ai parlé au médecin de Rafa et lui‐même ne savait pas vraiment ce qui se passait. C’était assez fou. Aucun kinésithérapeute ou médecin que j’ai consulté n’était vraiment à l’aise et sûr de la bonne marche à suivre. Mais je ne voulais plus continuer comme avant. Je jouais un match, parfois je faisais une grosse victoire, et ensuite mon bras était détruit pour les tours suivants. J’ai littéralement coupé la moitié de mon pectoral. Je jouais avec une cicatrice fibreuse depuis cinq ans. Beaucoup de chirurgiens ne voulaient pas opérer, ils disaient que c’était trop risqué, que ça n’avait jamais été fait au tennis. J’ai aujourd’hui un tendon d’Achille d’une personne décédée dans mon bras pour rattacher mon pectoral à mon épaule. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 08:56