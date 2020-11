Cela faisait plus d’un an que Thanasi Kokkinakis n’avait pas participé à un match officiel. C’est chose faite puisqu’il est venu à bout de son compatriote Corbett lors d’un tournoi organisé à Melbourne Park. Sa dernière blessure avait été contractée à la poitrine, il avait été contraint de s’éloigner des terrains depuis 14 mois. Maintenant, Thanasi doit surtout espérer pourvoir débuter la saison chez lui car il est certain qu’il aura une invitation pour l’Open d’Australie début janvier.