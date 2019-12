Depuis sa découverte en 2015 où il avait été au deuxième tour de l’Open d’Australie puis au troisième de Roland-Garros, Thanasi Kokkinakis a enchaîné les galères pendant quatre ans. En 2018, il avait refait parlé de lui en s’offrant Roger Federer au deuxième tour du Masters 1000 de Miami. Dans son entretien pour Tennis Australia, le natif d’Adélaïde, retombé à la 199e place mondiale, ne se fixe pas un objectif précis même s’il souhaiterait retrouver sa place dans le Top 100 : « Mon plus grand objectif est de rester en bonne santé. Evidemment je veux revenir dans le Top 100 dès que possible et je pense que le moyen le plus rapide pour y parvenir est de rester en bonne santé. Je n’ai joué que quelques tournées l’an dernier et je me suis retiré de certains d’entre eux, je suis environ 200. Donc si je peux jouer plus de tournois et faire de belles performances, alors je pense que je monterai au classement. »