Battu d’un rien par Novak Djokovic en finale de l’ATP 250 d’Adélaïde ce dimanche, Sebastian Korda, qui a fait plus que riva­liser face au Serbe en obte­nant même une balle de match dans le deuxième set, était très fier de sa perfor­mance en confé­rence de presse. Il s’est égale­ment souvenu lors­qu’il avait affronté Rafael Nadal pour la première fois de sa carrière lors de l’édi­tion autom­nale de Roland‐Garros 2020.

« Il y a eu des moments où j’ai vrai­ment bien joué, mais je ne dirais pas que c’est mon meilleur match. Cela me montre que j’ai le jeu pour déranger qui que ce soit de l’autre côté du filet. J’en suis très fier. Je pense que pour l’avenir, il est utile de vivre ce genre d’ex­pé­riences, même si elles font mal. C’est comme ça. Il y a eu des moments, comme celui où j’ai joué contre Nadal lors de mon premier Roland Garros, où je me suis dit que je pouvais réussir, mais au fond de moi, je sais que je joue contre le plus grand de tous les temps sur cette surface. J’ai enfin l’im­pres­sion d’être à ma place en jouant avec ces joueurs. Cela me donne beau­coup de confiance pour l’avenir. »